إيطاليا تسجل 19 وفاة جديدة بفيروس كورونا و5664 إصابة

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_ قالت وزارة الصحة إن إيطاليا سجلت 19 وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا يوم الأحد مقابل 34 في اليوم السابق بينما انخفض العدد اليومي للإصابات الجديدة إلى 5664 من 7188.
وبلغت حصيلة الوفيات المرتبطة بمرض كوفيد-19 منذ بدء الجائحة بالبلاد في فبراير العام الماضي 128432، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وثامن أعلى حصيلة في العالم.
وسجلت البلاد حتى الآن 4.44 مليون إصابة.
وبلغ عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات، دون احتساب المرضى في وحدات الرعاية المركزة، 3162 يوم الأحد مقارنة مع 3101 في اليوم السابق.
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