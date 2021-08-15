ملف.. الشركات العقارية ترفع شعار تنويع المحفظة الاستثمارية

بكر بهجت _ ركزت الشركات العقارية خلال السنوات الأخيرة على تنويع محفظتها الاستثمارية، عبر إقامة مشروعات بأنشطة غير سكنية لتوفير متطلبات العملاء من جانب، ومواجهة أي تغيرات أو تأثر في حركة البيع والشراء أو حدوث تباطؤ للسوق بالنشاط السكني من جانب آخر، بالإضافة إلى ضمان استمرار العائدات والإيرادات.

وتعددت المشروعات والأنشطة التي عمل عليها المطورون بين المشروعات الإدارية والتجارية والطبية والفندقية وأيضًا الرياضية، واختلفت الخطط الاستثمارية من شركة لأخرى، حيث لجأت بعضها وفق ما رصدته جريدة «دوت الخليج» في هذا الملف، إلى إقامة المشروع بالتعاون مع إحدى العلامات التجارية الكبرى المتخصصة في النشاط المستهدف، وهو ما ظهر جليًّا في نشاط الفنادق، فيما اتجهت شركات أخرى لإقامة مشروعات تجارية وإدارية وعرضها على العملاء بنظام الإيجار لتحتفظ هي بأصولها.

واستحوذت منطقة شرق القاهرة وخاصة العاصمة الإدارية على النصيب الأكبر من المشروعات غير السكنية التي تم إطلاقها خلال العامين الأخيرين، في ظل إتاحة أراضٍ بمنطقة الداون التاون التي أقبلت عليها شركات كثيرة لإقامة أبراج بأنشطة متنوعة، تركز أغلبها في النشاطين الإداري والفندقي نظرًا لما تمثله المنطقة من أهمية كبيرة وقربها من الحي المالي والحي الحكومي.

وتعمل وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على طرح وإتاحة أراضٍ بصورة مستمرة على المطورين تتناسب مع مختلف الأنشطة الاستثمارية، وليست للمشروعات السكنية فقط، وذلك من خلال جميع أنظمة الطرح، وفي مقدمتها نظاما التخصيص الفوري، والمشاركة بالحصة العينية والنقدية، وهو ما كشفه الدكتور وليد عباس، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، في تصريحات سابقة لجريدة «دوت الخليج».

أضاف عباس أن أراضي التخصيص الفوري التي تتيحها الوزارة تتناسب مع الأنشطة السكنية وغير السكنية وخاصة الإدارية والتجارية والتعليمية والخدمية، وهو ما يحقق للوزارة خطة التنمية والتعمير المستهدفة، من خلال توفير جميع متطلبات المواطنين، وإقامة مشروعات متكاملة، لافتًا إلى أن هناك أولوية لتلك المشروعات بالتوازي مع استراتيجية الوزارة لتوفير احتياجات المواطنين من الوحدات السكنية.

وتصل المساحة الإجمالية للأراضي التي يجري تجهيزها لطرحها بالأشهر المتبقية من العام الجاري، إلى 4543.2 فدان موزعة على 22 قطعة، وتم تحديد المساحات الخاصة بكل قطعة بناء على الدراسات التي قامت بها الوزارة بالتوافق مع متطلبات الشركات العقارية، حيث سيتم طرح تلك الأراضي في 7 مدن جديدة أبرزها القاهرة الجديدة، والشيخ زايد و6 أكتوبر.

وفي يونيو الماضي طرحت هيئة المجتمعات العمرانية 230 فدانًا على المستثمرين بنظام التخصيص الفوري، تم تقسيمها على 43 قطعة مختلفة المساحات، تتوافق مع احتياجات المشروعات كل حسب نشاطه، في 16 مدينة جديدة، بأنشطة خدمية وتجارية وتعليمية.

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