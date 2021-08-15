ملف.. قفزة مبيعات السيارات الصينية تفتح شهية الوكلاء

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شاهندة إبراهيم _ يشهد قطاع سيارات الركوب ذات المنشأ الصيني طفرة نمو مطردة، وفق ما كشف عنه أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، إذ حقق نموًّا لامس نسبة توازي 105% خلال النصف الأول من عام 2021.
وترجح جميع التوقعات أن يواصل النمو الهائل بزيادة تصل إلى 30% خلال النصف الثاني من العام الجاري، وبدعم من بدء تسجيل الماركات الجديدة التي دخلت السوق مؤخرًا حركة بيع وزيادة حجم المعروض منها، ومن بينها شانجان وهافال وجيتور إلى جانب عدد آخر.
وحاورت جريدة دوت الخليج في هذا الملف عددًا من مسؤولي شركات السيارات البارزين للتعرف عن خططهم المستقبلية وأسلحة المنافسة التي يعدونها لتصدر مبيعات الصيني واقتناص أكبر حصة سوقية ممكنة.
كشف عدد من المشاركين في الملف عن تبني خطط طموح لاستيراد سيارات من الخارج تنتمي لأنماط الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، بالإضافة إلى تقديم موديلات جديدة في سبتمبر المقبل.
وأفصح عدد آخر عن وجود نية للتحول إلى وكلاء محليين لإحدى العلامات الصينية الجديدة، فضلًا عن أن السوق ستشهد غزوًا للسيارات من فئة الفاخرة في الفترة القادمة.
فيما تعتزم شركات أخرى إطلاق خطة استثمارية عبر افتتاح أحدث فروعها المتكاملة بنظام S3 في محافظة القاهرة بمنطقة القطامية، إلى جانب اعتمادها موزعين جددًا في أماكن جغرافية مختلفة.
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