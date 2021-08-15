ماونتن فيو تستثمر 6 مليارات جنيه في مشروعين بالتجمع الخامس والساحل الشمالي

بكر بهجت _ قال المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو، إن الشركة عملت على تنويع محفظتها الاستثمارية من خلال محورين أساسيين، الأول هو تقديم مشروعات مختلفة الخدمات وبمواصفات وحلول ذكية، والثاني هو التوجه نحو أنشطة أخرى غير سكنية، لافتًا إلى أن الشركة تستثمر نحو 6 مليارات جنيه في مشروعي Heart Work بالتجمع الخامس، و Mountain View Village في الساحل الشمالي.

القاهرة الجديدة والمدن الساحلية مناطق واعدة لمختلف الأنشطة العقارية

أضاف سليمان في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج» أن تنويع الاستثمارات بات توجهًا رئيسيًّا للعديد من الشركات، بما يساعدها على توفير جميع احتياجات العملاء عبر المشروعات المتكاملة، وبما يضمن للشركات استمرار العوائد، لافتًا إلى أن ماونتن فيو تعتمد في المقام الأول على تقديم قيمة مضافة للمشروعات التي تعمل عليها، من خلال استقطاب شركات عالمية على غرار الاتفاق الموقع مع مجموعة DH، وشركة Callison RTKL العالمية.

ولفت إلى أن مشروع Heart Work يقام على مساحة 34 فدانًا، باستثمارات 4.5 مليار جنيه، وهو بنشاط إداري تجاري، في القاهرة الجديدة وتحديدًا في التجمع الخامس، ويتضمن وحدات بأنواع مختلفة، مثل HQ500، وHQ50، وHQ500i، وتجري حاليًا أعمال تنفيذه وفق الجدول الزمني الخاص به.

وتابع أن المشروع الثاني بنشاط غير سكني هو Mountain View Village فتبلغ استثماراته نحو 1.5 مليار جنيه، وهو يستهدف شريحة الشباب في المقام الأول، مشيرًا إلى أن الشركة لديها العديد من الأفكار الجديدة التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

إطلاق مرحلة جديدة في آي سيتي التجمع الخامس باستثمارات 8 مليارات جنيه

وأطلقت شركة ماونتن فيو خلال الأسبوع الماضي، مرحلة جديدة في مشروع آي سيتي الذي تقيمه بالشراكة مع الحكومة، حيث تبلغ مساحة المرحلة الجديدة التي أطلق عليها اسم «لاجون بيتش بارك» 100 فدان، وباستثمارات قدرها 8 مليارات جنيه، وتتضمن وحدات متعددة المساحات تبدأ من 150 مترًا مربعًا.

وتمتلك شركة ماونتن فيو محفظة عملاء تضم 20 ألف عميل، ووحدات في مشروعاتها بعدد 39 ألف وحدة سكنية، ومحفظة أراضٍ تصل مساحتها إلى نحو 9.3 ملايين متر مربع، ويبلغ عدد المشروعات التي نفذتها وتنفذها الشركة حاليًا، نحو 13 مشروعًا، توزعت على شرق وغرب القاهرة والعين السخنة والساحل الشمالي.

وتعتزم شركة ماونتن فيو تسليم ما بين 1500 إلى 2000 وحدة في جميع المشروعات خلال العام الجاري، وفق تصريحات سابقة لرئيس مجلس إدارة الشركة عمرو سليمان، كما تخطط للوصول بمبيعاتها خلال العام الجاري إلى نحو 12 مليار جنيه، بزيادة 50% عن مستهدف العام الماضي، والذي حددته الشركة حينها بنحو 8 مليارات جنيه.

وتخطط الشركة لضخ ما يقرب من 4.2 مليارات جنيه في أعمال المقاولات بمختلف المشروعات التي تعمل عليها في شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي، وذلك في إطار خطة التنفيذ التي تعمل عليها.

وتعمل شركة ماونتن فيو على عدة مشروعات، أبرزها «آي سيتي» القاهرة الجديدة والذي يقام على مساحة 500 فدان بالقاهرة الجديدة ويمثل الشراكة الأولى مع هيئة المجتمعات العمرانية والشريك السعودي سيسبان السعودية، والذي تتوزع نسبة الشراكة فيه بواقع 60% لـ»ماونتن فيو ــ سيسبان» و40% لوزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقال سليمان، إن الشركة تعتمد على إدخال أحدث التقنيات والابتكارات في مشروعاتها وخاصة التجارية والإدارية لإنجاح استراتيجيتها في جذب عملاء من الخارج، مشيرًا إلى أن ذلك يتم من خلال الشراكات التي تم إبرامها خلال الفترة الأخيرة مع شركات عالمية متخصصة.

وأوضح أن الشركة تعاقدت مع مجموعة مصر التعليمية لإدخال مدرسة HaileyBury البريطانية في مشروع «آي سيتي أكتوبر»، وهو أول دخول لها في الشرق الأوسط، باستثمارات تبلغ 500 مليون جنيه، مضيفًا أن الشركة تتطلع لتسليم 380 وحدة من المرحلة الأولى بالمشروع في الربع الرابع من 2021، حيث تم توصيل جميع المرافق داخل المشروع.