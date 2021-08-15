القاهرة للدواجن تحقق 80.2 مليون جنيه أرباح مجمعة النصف الأول

رنا ممدوح _ ارتفعت صافي الأرباح المجمعة لشركة القاهرة للدواجن خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 80.196 مليون جنيه مقابل 78.303 مليون جنيه بالنصف المقارن العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وصعدت الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 2.425.944 مليار جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 1.743.403 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

وانخفض مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 264.374 مليون جنيه، مقابل 304.105 مليون جنيه مقارنة بالفترة المثيلة العام الماضي.

وتراجعت أرباح التشغيل خلال النصف الأول من العام إلى 130.803 مليون جنيه مقابل 144.244 مليون جنيه مقارنة بالنصف المناظر له بالعام الماضي.

وعلى صعيد الاعمال المستقلة، تراجعت خسائر الشركة إلى 26.953 مليون جنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 34.363 مليون جنيه بالفترة المقارنة.