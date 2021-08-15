البورصة تصعد إلى مستوى 11029 نقطة ختام التعاملات.. وسهم CIB يقفز 2.98%

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.33%، وأغلق عند مستوى 11029 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 2.98%، وأغلق عند مستوى 62.92 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.57% و 0.51% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 1.547.598 مليار جنيه، على 197 شركة من خلال 53.216 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 92 شركة مقابل تراجع 82 بينما لم تتغير أسعار 23.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 25.199 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي بيع بقيمة 58.709 مليون جنيه، مقابل 33.510 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 13.392 مليون جنيه، منها 7.711 مليون جنيه للأفراد، و5.681 مليون جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 11.806 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي شراء بقيمة 14.003 مليون جنيه، مقابل 2.196 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسيطر المصريون على نسبة 90.2% من إجمالي تعاملات البورصة المصرية، فيما استحوذ الأجانب على 2.97% والعرب على6.83% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 15.38% من تعاملات اليوم مقابل 84.61% من نصيب الأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % مصر لصناعة الكيماويات 12.92 13.99 12.55 الشمس للإسكان والتعمير 7.54 8.29 9.95 جولدن تكس للأصواف 7.16 7.86 9.78 سماد مصر – ايجيفرت 13.63 14.92 9.46 الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري 0.542 0.59 8.86

الأسهم الأكثر انخفاضا