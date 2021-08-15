البروج مصر تخطط لإقامة مشروعات متعددة الاستخدامات باستثمارات 5 مليارات جنيه

بكر بهجت _ تخطط شركة البروج مصر للاستثمار في مشروعات متعددة الاستخدامات، وسكنية فندقية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدة مناطق، أبرزها العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية، وفق المهندس محمد العاصي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، مشيرًا إلى أن الشركة اقتربت من إعلان خطوتها الاستثمارية المقبلة مع اقتراب حصولها على أرض المشروع.

أضاف العاصي أن القيمة الاستثمارية التقديرية للاستثمارات التي تعتزم ضخها لن تقل عن 5 مليارات جنيه، وذلك بالتركيز على الأنشطة المتعددة، لتنويع استثماراتها والتوسع في أكثر من منطقة، لافتًا إلى أن الشركة تقوم بدراسات مستمرة للأراضي المطروحة بالعاصمة الإدارية، ومن هنا وجدت الشركة أن منطقة MU7 لا تزال في بداياتها، على الرغم من تميز موقعها، حيث إنها تطل على البرج الأيقوني الأكبر في إفريقيا والشرق الأوسط، ولقربها من النهر الأخضر والحي الحكومي، وهي منطقة واعدة وقريبة من محور محمد بن زايد والمونوريل.

وأوضح أن الشركة تقدمت لأراضي الطرح الأول في العلمين الجديدة، ولا تزال في انتظار إعلان هيئة المجتمعات العمرانية عن الشركات الفائزة، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن مناطق أخرى تخطط الشركة للتواجد بها خلال الفترة المقبلة.

أشار العاصي إلى أن الشركة تعمل حاليًا على مشروع Sixty Iconic Tower الذي أطلقته في منطقة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات 1.7 مليار جنيه.

وتستهدف شركة البروج مصر وفق ما أعلنته في وقت سابق، تحقيق مبيعات بقيمة 3 مليارات جنيه من المشروع الذي يقام على مساحة 13 ألف متر مربع، وبارتفاع 40 دورًا، سيتم البناء على 60% من الأرض، وتصل المساحة البيعية إلى أكثر من 55 ألف متر مربع.

وتابع العاصي أن مشروع Sixty Iconic Tower الذي سيتم تنفيذه خلال 3 سنوات، يأتي متوافقًا مع خطة تنويع الأنشطة التي تعمل عليها الشركة، حيث إن جزءًا من المشروع سيكون للأنشطة التجارية من خلال تخصيص الأدوار الأرضي والأول والثاني، أما بالنسبة للأدوار المتكررة فستخصص للشق الإداري وباقي البرج وحدات فندقية، وسيتم التعاقد مع علامة مميزة لإدارته.

تنوع المشروعات يتوافق مع متطلبات السوق ويرفع القدرة التنافسية

ولفت العاصي إلى أن الشركة تركز بصورة كبيرة على تنوع الأنشطة في مشروعاتها، وهو ما تخطط لتنفيذه في توسعاتها في العاصمة الإدارية عبر إطلاق مشروع يضم أكثر من نشاط وتقديم منتجات عقارية تتوافق مع احتياجات السوق وترفع من القدرة التنافسية للشركة.

وأشار العاصي إلى أن الشركة دخلت بقوة إلى مجال الأبراج عبر مشروعها الأخير في العاصمة الإدارية، وتعاقدت مع مكتب الاستشارات الإنجليزية DSA ARCHITECT INTERNATIONAL ، والذي له خبرة في مجال تصميم الأبراج وناطحات السحاب، وذلك لتصميم المشروع.

وأشار إلى أن المبيعات الخاصة بالمشروع تم تقسيمها إلى مرحلتين، الأولى بقيمة 1.5 مليار جنيه ومستهدف تحقيقها خلال العام الجاري، والثانية العام المقبل.

وأوضح أن الشركة بدأت في أعمال الإنشاءات والتي تبلغ قيمتها المقرر ضخها وفق الخطة التي وضعتها 300 مليون جنيه خلال العام الجاري، ومن المتوقع أن تصل تلك القيمة إلى 500 مليون جنيه.

ولفت إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروعات التي تعمل عليها الشركة حاليًا ارتفعت إلى نحو 7 مليارات جنيه والمبيعات المستهدفة تتجاوز نحو 13 مليار جنيه، وذلك في جميع المشروعات التي تعمل عليها الشركة سواء بصورة منفردة أو عبر الشركة الشقيقة لها إيدج القابضة.