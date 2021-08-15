مجموعة أبو غالي موتورز تعلن عن إقامة شراكة مع جيلي العالمية

شاهندة إبراهيم – أعلنت شركة جيلي العالمية للسيارات، جيلي أوتو، أحد الشركات العالمية الرائدة في قطاع السيارات، وهي أحد الشركات التابعة لمجموعة تشجيانغ جيلي القابضة، عن إقامة شراكة رسمية للتعاون مع مجموعة أبو غالي موتورز في انطلاقة غير مسبوقة لجيلي في السوق المصري.

ووفقا لبيان الشركة، تخطط شركة جيلي أوتو لانطلاقة جديدة وغير مسبوقة في السوق المصري خلال المرحلة القادمة، ولذلك اختارت جيلي الشريك المناسب لتك المرحلة الهامة وهو مجموعة أبو غالي موتورز.

وتعتبر مجموعة أبو غالي موتورز أحد الشركات الرائدة في مصر في مجال حلول التنقل المتكاملة للأفراد والشركات، والوكيل الرسمي للعديد من العلامات التجارية العالمية للسيارات بما في ذلك “مرسيدس- بنز” و”جيب” و”ألفا روميو” و”كرايسلر” و”دودج” و”رام” و”سوبارو”، وسيارات لندن الكهربائية، والمجموعة هي المالكة لحقوق الامتياز التجاري لخدمات “Sixt” لإيجار السيارات وخدمة الليموزين في مصر، بجانب الزيوت فائقة الجودة من “موتوركس” “وبتروناس”، هذا بالإضافة إلى أن المجموعة تملك تطبيق لندن كاب.

يستند اختيار جيلي لإقامة تلك الشراكة المُميزة مع مجموعة أبو غالي موتورز على وجود رؤية مشتركة لدى المجموعتان بالنسبة لمستقبل قطاع السيارات في مصر، وكذلك على قدرة وإمكانيات مجموعة أبو غالي موتورز لتحقيق أهداف تلك الرؤية الطموحة في السوق المصري.

وتتقدم شركة جيلي أوتو بالامتنان والشكر للمجهودات التي بذلتها مجموعة جي بي غبور أوتو خلال التعاون السابق في السنوات الماضية، وتتمنى لهم المزيد من النجاحات في المستقبل.

وتقوم شركة جيلي أوتو ومجموعة أبو غالي موتورز خلال الأشهر القادمة بإطلاق العديد من الموديلات الجديدة لجيلي في السوق المصري بما في ذلك التكنولوجيات المتكاملة من جيلي “3.0-4.0” وخصائص التنقل الذكي للعملاء.