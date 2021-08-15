مجموعة أبو غالي موتورز تعلن عن إقامة شراكة مع جيلي العالمية

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شاهندة إبراهيم – أعلنت شركة جيلي العالمية للسيارات، جيلي أوتو، أحد الشركات العالمية الرائدة في قطاع السيارات، وهي أحد الشركات التابعة لمجموعة تشجيانغ جيلي القابضة، عن إقامة شراكة رسمية للتعاون مع مجموعة أبو غالي موتورز في انطلاقة غير مسبوقة لجيلي في السوق المصري.
ووفقا لبيان الشركة، تخطط شركة جيلي أوتو لانطلاقة جديدة وغير مسبوقة في السوق المصري خلال المرحلة القادمة، ولذلك اختارت جيلي الشريك المناسب لتك المرحلة الهامة وهو مجموعة أبو غالي موتورز.
وتعتبر مجموعة أبو غالي موتورز أحد الشركات الرائدة في مصر في مجال حلول التنقل المتكاملة للأفراد والشركات، والوكيل الرسمي للعديد من العلامات التجارية العالمية للسيارات بما في ذلك “مرسيدس- بنز” و”جيب” و”ألفا روميو” و”كرايسلر” و”دودج” و”رام” و”سوبارو”، وسيارات لندن الكهربائية، والمجموعة هي المالكة لحقوق الامتياز التجاري لخدمات “Sixt” لإيجار السيارات وخدمة الليموزين في مصر، بجانب الزيوت فائقة الجودة من “موتوركس” “وبتروناس”، هذا بالإضافة إلى أن المجموعة تملك تطبيق لندن كاب.
يستند اختيار جيلي لإقامة تلك الشراكة المُميزة مع مجموعة أبو غالي موتورز على وجود رؤية مشتركة لدى المجموعتان بالنسبة لمستقبل قطاع السيارات في مصر، وكذلك على قدرة وإمكانيات مجموعة أبو غالي موتورز لتحقيق أهداف تلك الرؤية الطموحة في السوق المصري.
وتتقدم شركة جيلي أوتو بالامتنان والشكر للمجهودات التي بذلتها مجموعة جي بي غبور أوتو خلال التعاون السابق في السنوات الماضية، وتتمنى لهم المزيد من النجاحات في المستقبل.
وتقوم شركة جيلي أوتو ومجموعة أبو غالي موتورز خلال الأشهر القادمة بإطلاق العديد من الموديلات الجديدة لجيلي في السوق المصري بما في ذلك التكنولوجيات المتكاملة من جيلي “3.0-4.0” وخصائص التنقل الذكي للعملاء.
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