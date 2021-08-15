أحمد زكي عابدين: العاصمة الإدارية ستعكف الفترة المقبلة على تخطيط طرح حصة من أسهمها في البورصة

سي ان بي سي _ قال رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أحمد عابدين في اتصال هاتفي مع CNBC، إن الشركة ستعكف الفترة المقبلة على تخطيط طرح حصة من أسهمها في البورصة المصرية وذلك عقب انتقال الحكومة للمدينة وحصر محفظة الأراضي لديها.

وأضاف عابدين، أن الشركة ستتجه لتعيين مستشار مالي قريبا رافضا الإفصاح عن حجم الطرح ونسبته .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أعلن أمس عن مخطط لطرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة المصرية، موضحا أنها تمتلك نحو 100 مليار جنيه كأموال سائلة، وأن أصولها تتراوح بين 3 إلى 4 تريليونات جنيه.