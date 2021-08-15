- 1/3
- 2/3
- 3/3
سي ان بي سي _ قال رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أحمد عابدين في اتصال هاتفي مع CNBC، إن الشركة ستعكف الفترة المقبلة على تخطيط طرح حصة من أسهمها في البورصة المصرية وذلك عقب انتقال الحكومة للمدينة وحصر محفظة الأراضي لديها.
وأضاف عابدين، أن الشركة ستتجه لتعيين مستشار مالي قريبا رافضا الإفصاح عن حجم الطرح ونسبته .
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أعلن أمس عن مخطط لطرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة المصرية، موضحا أنها تمتلك نحو 100 مليار جنيه كأموال سائلة، وأن أصولها تتراوح بين 3 إلى 4 تريليونات جنيه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد زكي عابدين: العاصمة الإدارية ستعكف الفترة المقبلة على تخطيط طرح حصة من أسهمها في البورصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.