ابن سينا فارما تحقق 104.8 مليون جنيه أرباح مجمعة النصف الأول

رنا ممدوح _ صعدت الأرباح المجمعة لشركة ابن سينا فارما خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 104.751 مليون جنيه مقابل 88.986 مليون جنيه مقارنة بالنصف المناظر العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وقفز صافي المبيعات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 10.123.523 مليار جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 8.873.256 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

وارتفعت تكلفة المبيعات خلال نفس الفترة إلى 9.361.882 مليار جنيه مقابل 8.172.080 مليار جنيه مقارنة بالفترة المثيلة العام الماضي.

وصعد مجمل الربح خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 761.641 مليون جنيه، مقابل 701.176 مليون جنيه مقارنة بالفترة المناظرة في 2020.

وبلغ نصيب السهم من صافي أرباح الفترة 0.09 جنيه مقابل 0.08 جنيه بالنصف الأول من العام الماضي.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، ارتفعت صافي أرباح ابن سينا فارما بعد الضرائب إلى 106.713 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام ، مقابل 88.986 مليون جنيه مقارنة بالفترة المناظرة.