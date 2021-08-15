طاقة عربية توقع مذكرة تفاهم مع مان إنيرجي الألمانية لدراسة إنتاج الهيدروجين الأخضر واستخدامه محليا

وقعت شركة طاقة للكهرباء، التابعة لمجموعة طاقة عربية، مذكرة تفاهم مع شركة مان إنيرجي سوليوشنز الألمانية، بخصوص مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر محليًا في مصر بغرض تزويد الحافلات السياحية بالوقود النظيف.

وأشارت الشركة في بيان، أنه بموجب مذكرة التفاهم ستقوم طاقة للكهرباء بالتعاون مع شركة مان إنيرجي سوليوشنز، بإعداد دراسة جدوى على مدار الأشهر الستة المقبلة فيما يخص استخدام حلول التحليل الكهربائي في محطات توليد وقود الهيدروجين.

يأتي الإنتاج المرتقب للهيدروجين الأخضر في مصر في سياق الاهتمام الدولي المتزايد بالوقود البديل، وذلك من أجل تقليل الأثر البيئي وإبطاء التغير المناخي. يصير ذلك قابلًا للتحقيق من خلال تمكين مصر من توليد واستخدام الهيدروجين الناتج عن الطاقة المتجددة، بدلاً عن الوقود الأحفوري.

وصرح المهندس سامي عبد القادر – العضو المنتدب لشركة طاقة للكهرباء، قائلاً: “تعد شركة طاقة للكهرباء إحدى الشركات الرائدة في هذا المجال البكر بالسوق المصري. لهذا، يسعدنا أن نتعاون مع شركة مان إنيرجي سوليوشنز في اتخاذ هذه الخطوة الهامة، والتي تهدف إلى توليد وزيادة استخدام الهيدروجين الأخضر في مصر.

وأضاف عبد القادر: “إن طاقة للكهرباء تعتزم قيادة القطاع الخاص نحو المشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي لرؤية مصر 2030. ونحن نعتزم تنفيذ ذلك من خلال اتباع استراتيجيات الدولة لاستدامة الطاقة، بالإضافة إلى دعم جهود وزارة البيئة من أجل خفض الانبعاثات الضارة، كما نأمل جميعًا أن نساهم في خلق مستقبل أفضل خالي من التلوث الكربوني.

وعقب غسان صعب، الرئيس الإقليمي لقطاع الطاقة بشركة مان إنيرجي سوليوشنز: “نعتز بهذا المشروع المثير للاهتمام بالشراكة مع كيان رائد مثل طاقة للكهرباء، وخاصة أنه من المخطط تنفيذه تحت رعاية بلد مستنير مثل مصر.

وأشار إلى تطلع مان إنيرجي سوليوشنز للحصول على فرصة لاستعراض خبراتها في عملية معالجة الهيدروجين بأكملها. ونتطلع أيضًا للعمل جنبًا إلى جنب مع طاقة للكهرباء، من أجل إيجاد أفضل الحلول التي ستعزز مكانتها في أحد أهم الأسواق التي ترسم معالم المستقبل.”

جدير بالذكر أن طاقة للكهرباء تقوم بإدارة و تشغيل محطة طاقة شمسية ضمن إحدى كبرى مشروعات الطاقة المتجددة في المنطقة، وهي محطة بنبان للطاقة الشمسية بمدينة أسوان؛ حيث قامت الشركة بإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 65 ميجاوات بإجمالي استثمارات 72 مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، توفر طاقة للكهرباء حلولاً لبناء وتشغيل محطات خاصة/ ووحدات بقدرات منخفضة لتوليد الطاقة الكهربائية، لا سيما في المناطق الواقعة خارج نطاق الشبكة القومية.

وتهدف الشركة من خلال حلولها المفصلة إلى تلبية احتياجات عملائها باستخدام الطاقة النظيفة، وتغطية استهلاكهم من الطاقة بشكل كلي أو جزئي حسب رغبتهم.