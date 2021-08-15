بنك التعمير والإسكان يقرر توزيع أسهم مجانية بواقع 2.5 سهم

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان في جلسته المنعقدة الأربعاء الماضي، على توزيع 2.5 سهم مجاني لكل سهم أصلي.

وأفاد البنك في بيان للبورصة اليوم، أن المجلس قرر توزيع أسهم مجانية وذلك بتحويل مبلغ 126.5 مليون جنيه من الاحتياطي القانوني ومبلغ 126.5 مليون جنيه من الأرباح القابلة للتوزيع ومبلغ 3.542 مليار جنيه من الاحتياطي العام بالإضافة إلى رأس المال القائم والبالغ 1.518 مليار جنيه .

وأوضح أن رأس المال بعد الزيادة يصبح 5.313 مليار جنيه.

وتضمنت قرارات المجلس العدول عن قرارات محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية في 30 إبريل 2018 الخاصة بتعديل المادتين 6،7 من النظام الأساسي للبنك بتحويل مبلغ 126.5 مليون جنيه من الاحتياطي القانوني لرأس المال.

وشملت القرارات إلغاء قرار مجلس الإدارة في 31 مارس الماضي بشأن زيادة رأسمال بنك التعمير والإسكان بتحويل مبلغ 126.5 مليون جنيه من الأرباح القابلة للتوزيع.

الجدير بالذكر، أن صافي الأرباح المستقلة لبنك التعمير والإسكان بعد خصم الضرائب خلال النصف الأول من العام الجاري، تخطى حاجز المليار جنيه مسجلا مبلغ 1.001 مليار جنيه مقابل مليار جنيه بالنصف المقارن.

وقفزت إيرادات الفوائد، بنسبة 15.2%، لتصل إلى 3.322 مليار جنيه، بالفترة من بداية يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 2.883 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وأرجع البنك نمو أرباحه المستقلة إلى زيادة المصروف الضريبي عن الربع الثاني من عام 2021 بمبلغ 140 مليون جنيه بزيادة قدرها 45.4% عن فترة المقارنة، هذا بالإضافة إلى المحافظة على قوة ومتانة المركز المالي للبنك.