الأرباح المستقلة لبنك التعمير والإسكان تتخطي المليار جنيه خلال النصف الأول

رنا ممدوح _ ارتفع صافي الأرباح المستقلة لبنك التعمير والإسكان بعد خصم الضرائب خلال النصف الأول من العام الجاري، متخطيا حاجز المليار جنيه، ليسجل 1.001 مليار جنيه مقابل مليار جنيه بالنصف المقارن.

وقفزت إيرادات الفوائد وفقا لبيان البنك المرسل للبورصة اليوم، بنسبة 15.2%، لتصل إلى 3.322 مليار جنيه، بالفترة من بداية يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 2.883 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وصعدت مصروفات الفوائد خلال نفس الفترة بنسبة 6.3%، لتصل إلى 1.704 مليار جنيه، مقابل 1.603 مليار جنيه مقارنة بالفترة المثيلة العام الماضي.

وارتفع هامش الفوائد في النصف الأول من العام بنسبة 26.4%، ليصل إلى 1.618 مليار جنيه مقابل 1.280 مليار جنيه بالنصف المقارن العام الماضي.

وبلغ النصيب الأساسي للسهم من الربح 6.74 جنيه مقابل 7.06 جنيه بالفترة المناظرة.

وأرجع بنك التعمير والإسكان نمو أرباحه المستقلة إلى زيادة المصروف الضريبي عن الربع الثاني من عام 2021 بمبلغ 140 مليون جنيه بزيادة قدرها 45.4% عن فترة المقارنة، هذا بالإضافة إلى المحافظة على قوة ومتانة المركز المالي للبنك.