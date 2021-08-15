أحمد شلبي: تطوير مصر بدأت بالنشاط التعليمي وسيتبعه الفندقي والتجاري والإداري والترفيهي

بكر بهجت _أكد الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أن الأنشطة غير السكنية تمثل ركيزة أساسية في الخطة الاستثمارية الحالية التي تنفذها الشركة، لافتًا إلى أن الشركة تعتمد في استراتيجيتها على إقامة المشروعات المتكاملة، وهو ما ظهر في تحركاتها على مدار السنوات الماضية والمشروعات التي أطلقتها.

أضاف شلبي أن العام الجاري شهد الإعلان عن تفاصيل الشق التعليمي، وتخطط الشكة لإعلان تفاصيل الشق الفندقي بالفترة المقبلة، وسيتبعه الانشطة الإدارية والتجارية والترفيهية، وذلك وفق الجدول الزمني الذي حددته الشركة.

وتصل المساحة الإجمالية التي يجري إقامة النشاط التعليمي عليها في مشروع بلومفيلدز الذي تقيمه الشركة بمستقبل سيتي إلى 90 فدانًا، إلى جانب إقامة 10 فنادق موزعة بواقع 6 فنادق في مشروع المونت جلالة بالعين السخنة، و4 فنادق بمشروع فوكا باي بالساحل الشمالي، وتبلغ قيمة الاستثمارات الإجمالية للمنطقة التعليمية 10 مليارات جنيه، وقعت الشركة مؤخرًا 3 عقود منها بقيمة 3.2 مليارات جنيه.

توقيع عقود لإقامة فرع جامعة نيوجيرسي و3 مدارس بمشروع بلومفيلدز

واتفقت شركة تطوير مصر على إنشاء فرع لجامعة نيو جيرسي للتكنولوجيا الأمريكية NJIT، وإقامة مدرستين لكينجز كوليدج إنجلترا ومدرسة لنارمر أمريكان كوليدج، كما وضعت الشركة شراكة استراتيجية مع البنك التجاري الدولي CIB وشركة كوليرز إنترناشيونال، لإعداد دراسة جدوى للمنطقة التعليمية والترويج لها لدى المستثمرين والصناديق الاستثمارية للعاملين في مجال التعليم وريادة الأعمال.

وتابع الدكتور أحمد شلبي، أنه فيما يتعلق بالنشاط الفندقي فإن الشركة وقعت اتفاقا مع شركة Kerten Hospitality، التي ستتولى إطلاق عدة علامات تجارية لأول مرة في مصر، هي The House Hotel، وThe House Residence، وCloud 7 Hotel، وCloud7 Residence.

وتعتزم شركة تطوير مصر بدء تسليم الشق السكني بمشروع بلومفيلدز الذي تقيمه في مدينة مستقبل سيتي خلال عام 2022، على أن يتم أيضًا نهاية نفس العام تشغيل المرحلة الأولى من المنطقة التعليمية، وفقًا للدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، مشيرًا إلى أن إجمالي استثمارات المشروع تبلغ 28 مليار جنيه بخلاف الشق التعليمي.

أضاف شلبي أن المشروع يقام على مساحة 415 فدانًا، وينقسم إلى 325 فدانًا للمناطق السكنية والإدارية والتجارية والترفيهية، و90 فدانًا للمنطقة التعليمية، لافتًا إلى أن المشروع يضم 10700 وحدة، كما يتضمن 4 إلى 6 مدارس دولية، و2 إلى 3 جامعات دولية ومركزًا لريادة الأعمال والابتكار.

وتستهدف الشركة تحقيق مبيعات بقيمة 8 مليارات جنيه خلال العام الجاري، إلى جانب ضخ 3 مليارات جنيه في أعمال الإنشاءات بالمشروعات الثلاثة.

وبداية مارس الماضي رفعت شركة تطوير مصر استثماراتها في القطاع السكني إلى 57 مليار جنيه، بعد إطلاق مشروعها الجديد في الساحل الشمالي «دي باي»، كما ارتفعت محفظة أراضيها إلى 5.8 ملايين متر مربع، حيث يقام المشروع الجديد على نحو 200 فدان بالشراكة مع شركة كيان التي تمتلك الأرض.

ويقام مشروع «دي باي» باستثمارات إجمالية قيمتها 7 مليارات جنيه، وسيضم نحو 1800 وحدة متنوعة بين شاليهات وفيلات وكبائن وشقق وغرف فندقية، وسيتم تنفيذه خلال 6 سنوات.

وحققت شركة تطوير مصر مبيعات تعاقدية بقيمة تتجاوز 3.7 مليارات جنيه خلال النصف الأول من عام 2021، وهي -وفق ما أعلنته الشركة- أعلى مبيعات حققتها الشركة خلال 6 أشهر منذ تأسيسها، مما يعطي نظرة تفاؤلية للنصف الثاني من العام.

وتستهدف الشركة تحقيق إجمالي مبيعات تعاقدية تقدر بنحو 8 مليارات جنيه بنهاية العام الجاري، بحسب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، مشيرًا إلى أن هذه الطفرة فى المبيعات جاءت بعد طرح مشروع D BAY بمنطقة الضبعة بالساحل الشمالي للتعاقد خلال شهر مارس الماضي، موضحًا أن شركة تطوير مصر كانت أول مطور عقاري يحصل على القرار الوزاري لمشروعها من جهاز تعمير الساحل الشمالي التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف أن الشركة نجحت أيضًا في تسليم أكثر من 400 وحدة سكنية لعملائها بمشروعي المونت جلالة وفوكا باي من إجمالي 1200 وحدة من المخطط تسليمها بنهاية عام 2021 بين المشروعين بواقع 500 وحدة في فوكا باي و700 وحدة في المونت جلالة.