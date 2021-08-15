داماك العقارية الإماراتية تسجل خسائر بقيمة 101 مليون درهم في الربع الثاني

العربية _ قلصت شركة داماك العقارية الإماراتية من خسائرها في الربع الثاني 2021 بـ 64% لتصل إلى خسارة بحوالي 101 مليون درهم من خسارة بنحو 280 مليون في الربع المناظر من العام الماضي، ولكنها سجلت خسائر للربع السابع على التوالي.

ويعود ذلك بشكل رئيسي الى مخصصات انخفاض قيمة عقارات للتطوير خلال ذات الفترة من العام الماضي بمقدار 308 ملايين درهم، إضافة الى انخفاض مخصص الذمم المدينة.

هذا وقلصت الشركة من خسائرها خلال النصف الأول من العام بنحو 25% إلى خسارة بـ 290.6 مليون درهم من خسارة بنحو 386.6 مليون درهم في النصف الأول من العام السابق.