الكابلات الكهربائية المصرية تحقق 108.5 مليون جنيه أرباح مجمعة النصف الأول

رنا ممدوح _ ارتفعت صافي الأرباح المجمعة لشركة الكابلات الكهربائية المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل إلى 108.469 مليون جنيه، مقابل 82.139 مليون جنيه بالنصف المقارن العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وقفزت المبيعات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 1.134.474 مليار جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 800.915 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وارتفعت تكلفة المبيعات خلال نفس الفترة إلى 997.449 مليون جنيه، مقابل 722.763 مليون جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.

وصعد مجمل الربح خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 137.024 مليون جنيه، مقابل 78.152 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وقفزت أرباح التشغيل إلى 84.953 مليون جنيه خلال نفس الفترة مقابل 37.213 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، حققت الشركة ارتفاعا في صافي الربح بصورة طفيفة ليسجل 57.797 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام، مقابل 57.448 مليون جنيه مقارنة بالنصف المماثل العام الماضي.

وارتفعت المبيعات خلال نفس الفترة إلى 566.655 مليون جنيه، مقابل 426.146 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وبلغ نصيب السهم في الأرباح 0.014 جنيه مقابل 0.071 جنيه بالفترة المناظرة.