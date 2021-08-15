معدل البطالة في مصر يتراجع إلى 7.3% خلال الربع الثاني

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الأحد، عن انخفاض معدل البطالة في الربع الثاني من العام 2021 إلى 7.3%، قياسا على 7.4% بالربع السابق له.

وأضاف “الإحصاء” في بيان، أن معدل البطالة ينخفض بنسبة 2.3% خلال الربع الثاني، قياسا على الفترة المماثلة من عام 2020.

وسجل تقدير حجم قوة العمل 29.115 مليون فرد، مقابل 29.284 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة انخفاض مقدارها 0.6%.

وقد بلغت قوة العمل في الحضر 12.981 مليون فرد، بينما بلغت في الريف 16.134 مليون فرد.

أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور 24.233 مليون فرد بينما بلغت للإناث 4.882 مليون فرد.

ويرجع سبب ذلك الانخفاض إلى تراجع كل من أعداد المشتغلين وأعداد المتعطلين، حيث عادت الدولة إلى اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية وإصدار قرار بتخفيض أعداد المشتغلين مع بداية الموجة الثانية لجائحة كورونا.

سجل عدد المتعطلين 2.155 مليون متعطل بنسبة 7.3% من إجمالي قوة العمل (1.383 مليون ذكور، 732 ألفا من الإناث) مقــابـل 2.155 مليون متعطل في الربع الأول 2021، بانخفاض قـدره 40 ألف متعطل بنسـبة 1.9% وبـانخفاض قــدره 459 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 17.8%.

وجاء معدل البطالة بين الذكور بنسبة 5.7% خلال الربع الثاني مقابل 8.5% بالفترة المماثلة من 2020، بينما سجلت البطالة 15% بين الإناث قياسا على 16.2% قبل عام.

وبلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 – 29 سنة) خلال الربع الحالي 68.4%، مقابل 62.4% في الربع السابق.