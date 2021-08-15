جراند بلازا تخطط لتعظيم الموارد المتكررة بمول لاميرادا بلازا وتدرس الاستثمار بالساحل

بكر بهجت _ وضعت شركة جراند بلازا للاستثمار العقاري والسياحي، خطة متكاملة لتنويع محفظة مشروعاتها، تتضمن استمرار أعمال التنفيذ في مول «لاميرادا بلازا» الذي تقيمه بنشاط تجاري إداري طبي، ودراستها إقامة مشروع آخر في الساحل الشمالي، وفق المهندس شريف عثمان رئيس مجلس إدارة الشركة.

وأشار إلى أن التغيرات التي طرأت على السوق خلال العامين الأخيرين دفعت الشركات إلى إعادة النظر في استراتيجياتها بما يضمن تحقيق أهدافها المالية والاستثمارية.

أضاف عثمان لجريدة «دوت الخليج» أن مول لاميرادا بلازا يقام بتكلفة استثمارية 250 مليون جنيه على مساحة 3850 مترًا مربعًا، ويضم وحدات تجارية بمساحات تتراوح بين 60 إلى 350 مترًا مربعًا وعيادات طبية بمساحات تتراوح من 35 إلى 300 متر مربع، ومكاتب إدارية بمساحة تصل إلى 300 متر مربع.

وأكد عثمان أن الشركة تركز في استراتيجيتها الجديدة على تعظيم محور الإيرادات المتكررة، إلى جانب المشروعات السكنية لتلبية الطلب المتزايد عليها، لافتًا إلى أن محفظة الشركة تتضمن أيضًا مشروع لاميرادا المستقبل الذي تقيمه الشركة في مدينة مستقبل سيتي.

إنهاء ما يزيد على 50% من إنشاءات مشروع الشركة بمستقبل سيتي وخرسانات المول

وتابع أن الشركة انتهت من تنفيذ ما يزيد على 50% من الأعمال الخرسانية الخاصة بالمرحلة الأولى من مشروع «لاميرادا المستقبل»، وتتضمن خطة الشركة الانتهاء من تلك المرحلة وتسليم الوحدات للعملاء خلال عام 2023.

أضاف عثمان أن المرحلة الأولى من المشروع تضم نحو 470 وحدة بمساحات تتراوح بين 130 إلى 250 مترًا مربعًا، ويصل إجمالي مساحة المشروع ككل الى 47 فدانًا، باستثمارات تصل إلى 3.5 مليارات جنيه، ويضم نحو 1600 وحدة سكنية، ويطور على 4 مراحل بيعية، مشيرًا إلى أن الشركة تخطط للانتهاء من نحو 250 وحدة بالمشروع خلال عام من الآن.

وتعاقدت شركة جراند بلازا مع مكتب المهندس هشام بهاء الدين كاستشاري للمشروع، وذلك لتقديم منتجات عقارية تلبي الطلب وتتوافق مع احتياجات العملاء، وتعتزم الشركة ضخ نحو 100 مليون جنيه في أعمال الإنشاءات خلال العام الجاري ما يساعدها على إنجاز نسبة كبيرة من أعمال التنفيذ.

وتتولى شركة جراند بلازا تنفيذ مشروع «لاميرادا المستقبل» ذاتيًّا من خلال إدارة العمليات التابعة لها، والتي تكون مسؤولة عن عدة أنشطة مثل المشتريات والمخازن وإدارة التنفيذ والمكتب الفني وإدارات الجودة والتشطيب.

وفي تصريحات سابقة لجريدة «دوت الخليج» أكد عثمان أن الشركة تنظر بعين الاعتبار للعديد من الفرص الاستثمارية في مناطق مختلفة، إلا أنها ستتجه إليها فور الوصول بمعدلات تنفيذ مشروع لاميرادا المستقبل إلى المستويات التي تضمن بها الالتزام بمواعيد التنفيذ، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف مناطق مثل الساحل الشمالي والعين السخنة وأيضًا العلمين الجديدة.

وأوضح عثمان أن المساحة التي تسعى الشركة للتوسع بها ستتراوح بين 50 إلى 100 فدان في واحدة من تلك المناطق، وذلك في إطار الخطة التوسعية التي تسعى الشركة لتنفيذها، وضمن استراتيحيتها لتنويع المحفظة الاستثمارية.

وأكد عثمان أن منطقة شرق القاهرة أصبحت نقطة انطلاق للعديد من المشروعات الكبيرة، بدعم من العاصمة الإدارية الجديدة، والتي استفادت منها الشركات العاملة في مدينة مستقبل سيتي، موضحًا أن مشروع لاميرادا المستقبل يقع بالقرب من حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية وهو ما يعطيه ميزة تنافسية كبيرة.

أضاف أن الشركة تعتمد بصورة كبيرة على النشاط الذي يشهده السوق مع قرب تسليم الحي الحكومي وانتقال الوزارات إلى العمل من مقراتها الجديدة في العاصمة الإدارية، خاصة أن مشروع لاميرادا المستقبل يقع بالقرب من حي المال والأعمال، لافتًا إلى أن منطقة شرق القاهرة ككل ستستفيد من تلك الخطوة ما سيزيد الطلب عليها، وهو ما يأتي بالتزامن مع انتهاء شركة المستقبل من أعمال الإنشاءات بالبوابة الرئيسية وأعمال المرافق وفق الجدول الزمني.

ولفت عثمان إلى أنه تم إنهاء الهيكل الخرساني في مشروع المول التجاري الطبي الإداري بالقاهرة الجديدة «لاميرادا بلازا»، حيث انتهت الشركة تمامًا من أعمال الإنشاءات وتعمل على التشطيبات النهائية استعدادًا لتسليم الوحدات المتعاقد عليها مع العملاء، لافتًا إلى أن تلك المعدلات التي تم تحقيقها تأتي على الرغم من التبعات التي نجمت عن ظهور جائحة كورونا خلال العام الماضي.