الجيزة العامة للمقاولات تحقق 32.4 مليون جنيه أرباح مجمعة النصف الأول

رنا ممدوح _ ارتفعت صافي الأرباح المجمعة لشركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 32.395 مليون جنيه مقابل 25.178 مليون جنيه بالنصف المقارن، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وصعدت إيرادات النشاط وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 630.404 مليون جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي مقابل 457.128 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وارتفعت تكلفة النشاط خلال نفس الفترة إلى 579.257 مليون جنيه مقابل 208.227 مليون جنيه مقارنة بالفترة المثيلة العام الماضي.

وصعد مجمل الربح إلى 51.147 مليون جنيه، خلال الستة أشهر الاولى من العام الجاري، مقابل 48.901 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وارتفعت أرباح التشغيل خلال نفس الفترة إلى 38.252 مليون جنيه مقابل 36.624 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، ارتفعت أرباح الشركة إلى 32.438 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 0.02 جنيه بالنصف المقارن العام الماضي.

وبلغ نصيب السهم في الأرباح 0.02 جنيه مقابل 0.02 جنيه مقارنة بالفترة المناظرة العام الماضي.