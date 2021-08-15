الصعيد العامة للمقاولات تحقق 73.7 مليون جنيه أرباح مجمعة النصف الأول

رنا ممدوح _ ارتفعت الأرباح المجمعة لشركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري خلال النصف الأول من العام الجاري وسجلت قيمة 73.716 مليون جنيه، مقابل 68.344 مليون جنيه بالنصف المقارن.

وقفزت إيرادات النشاط وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 718.161 مليون جنيه بالفترة من بداية يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 492.437 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وتضاعفت تكلفة الإيرادات خلال نفس الفترة إلى 613.109 مليون جنيه، مقابل 397.181 مليون جنيه مقارنة بالفترة المثيلة بالعام الماضي.

وارتفع مجمل الربح خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 105.051 مليون جنيه مقابل 95.255 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وصعدت أرباح التشغيل خلال نفس الفترة إلى 91.575 مليون جنيه مقابل 83.761 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، ارتفعت أرباح الشركة إلى 73.740 مليون جنيه بالفترة من يناير وحتى يونيو الماضي، مقابل 68.679 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وبلغ نصيب السهم في الأرباح 0.086 جنيه مقابل 0.080 جنيه بالفترة المقارنة العام الماضي.