طرح العاصمة الإدارية يرفع رأس المال السوقي للبورصة 5 مرات على الأقل

إسلام فضل _ بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس عن مخطط طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة المصرية خلال العامين المقبلين، بملاءة مالية تقدر بـ 100 مليار جنيه، ترتفع قيمة رأس المال السوقي للبورصة بزيادة 5 مرات علي الأقل.

وكان رأس المال السوقي للبورصة قد ارتفع بنحو 9.3 مليارات جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 715.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.3%.

وقال محللون ماليون استطلعت «دوت الخليج» آراءهم، إن طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة خلال العامين المقبلين سيسهم في جذب مستثمرين أجانب جدد في السوق لم نرهم خلال الـ 3 سنوات الماضية.

وأضافوا أن ذلك الطرح سيخلق حالة انتعاشة كبيرة في البورصة المصرية، مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد، كما أن ذلك سيلفت انتباه عدد من شركات التطوير العقاري العاملة في السوق خلال الفترة الراهنة للتخطيط للطرح في البورصة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد توقع أن تتخطى أصول شركة العاصمة الإدارية الجديدة مع تنفيذ مخطط طرحها في البورصة خلال العامين المقبلين مستوى 3 -4 تريليونات جنيه، وألمح إلى أن نفس الفكر والطريقة سيطبقان على مناطق أخرى مثل مدينة العلمين الجديدة وغيرها.

الألفي: السوق تحتاج إلى طروحات جديدة مثل الأسواق الخارجية

ويقول عمرو الألفي رئيس قسم البحوث في شركة برايم لتداول الأوراق المالية، إن طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة المصرية سيسهم في إنعاش السوق المالي، مؤكدًا أن القطاع العقاري قطاع واعد ويُعد أحد أهم القطاعات الجاذبة للاستثمارات في مصر.

أضاف أن السوق المصرية لم تر منذ فترة كبيرة طرحًا كبيرًا مثل ذلك، مشيرًا إلى أن السوق تحتاج إلى طروحات جديدة مثل الأسواق الخارجية، وأوضح أن ذلك الطرح سيخلق حالة انتعاش كبيرة في البورصة المصرية، مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد.

وأكد الألفي أن هذا الطرح سيعمل على جذب مساهمين جدد في البورصة المصرية، موضحًا أنه يساعد الشركة في تنفيذ توسعاتها وتطويرها، والاستثمار في مشروعات جديدة.

وذكر أن الحكومة كانت تخطط لطرح عدد من الشركات في البورصة المصرية ولكن لم يتم التنفيذ بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وتأثيره علي السوق، مضيفًا أن تلك الطروحات كانت ستساهم في انتعاشة السوق المالية من جديد.

وتعود بداية برنامج الطروحات الحكومية إلى إعلان وزارة المالية في مارس 2018 أسماء 23 شركة سيتم طرح حصص منها بعضها مقيد ومطروح في البورصة وسيتم طرح حصص إضافية منها، والآخر لم يتم طرحه من قبل.

ويعد بنك القاهرة وشركة إي فاينانس لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية من أبرز الشركات الجاهزة للطرح ضمن هذا البرنامج، حيث كان من المقرر طرح البنك في مارس أو أبريل 2020 وتم التأجيل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد الألفي أن طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة المصرية سيلفت انتباه عدد من شركات التطوير العقاري العاملة في السوق خلال الفترة الراهنة للتخطيط للطرح في البورصة، ويجذب شركات قابلة للنمو، مشيرًا إلى أن ذلك الطرح قد يحتاج عددًا من بنوك الاستثمار للترويج له بشكل كبير ومناسب لجذب العديد من المستثمرين الجدد، محليًّا وعالميًّا.

السويفي: طرح شركة العاصمة سيذكر المستثمرين بأهمية القطاع العقاري

ومن جانبها قالت رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة، إن البورصة المصرية تحتاج خلال الفترة الحالية إلى طرح شركات ذات حجم كبير في السوق، موضحة أن تلك الشركات عند تحويل قيمتها بالدولار الأمريكي ستساهم في جذب عدد من المستثمرين الأجانب.

وأكدت السويفي، أن طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة المصرية سيساهم في دخول مستثمرين أجانب جدد، كما سيعمل على تذكير المستثمرين بأهمية القطاع العقاري، ومعرفة الخطط المستقبلية للقطاع.

وأشارت إلى أن الطرح سيوجد حركة انتعاش كبيرة على الشركات العقارية المدرجة في البورصة خلال الفترات المقبلة، مضيفة أن السوق يحتاج إلى شركات يسهل طرحها في الفترة المقبلة.

وذكرت أن الحكومة ستختار الوقت المناسب لطرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة، والتي ستأتي مع ارتفاع نسبة مبيعات شركات العقارات وعمل تطورات ناجحة في السوق المصرية.

أضافت أن السوق المالي المصري لديه فرصة لجذب العديد من المستثمرين الأجانب خلال الفترات المقبلة، وذلك سيتم بعد معرفة النسبة المطروحة للمستثمرين.

مرسي: البورصة المصرية ستشهد 2-4 طروحات قبل نهاية 2021

في سياق متصل قال منصف مرسي، الرئيس المشارك لقسم البحوث ببنك الاستثمار سي آي كابيتال، إن الفترة القصيرة المقبلة قبل الطرح لن يتحرك السوق خلالها كثيرًا، موضحًا أن السوق المالي يحتاج قبل نهاية العام الجاري إلى الطروحات الكبرى التي تتبناها الحكومة.

وأكد أن طرح كيان كبير مثل شركة العاصمة الإدارية في البورصة المصرية سيكون نقلة نوعية كبيرة للقطاع العقاري بوجه عام بعد الطرح، مشيرًا أن ذلك سيكون تطورًا إيجابيًّا على السوق بشكل كامل.

وأشار إلى أن المستثمرين ينتظرون خلال الفترات الراهنة طروحات الحكومة التي ستسهم في ارتفاع أسهم البورصة، متوقعًا أن يشهد السوق 2-4 طروحات من الحكومة والقطاع الخاص خلال الربع الأخير من 2021، موضحًا أنه لم يتم طرح عدد من الشركات الحكومية خلال السنوات الماضية نتيجة ظهور فيروس كورونا والمشاكل التي تتواجد بالسوق.

وأوضح أن ذلك الطرح سيجذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب لم تتواجد في السوق المصرية منذ 3 سنوات، مشيرًا إلى أن هؤلاء المستثمرين ينظرون دائمًا للشركات ذات الأحجام الكبيرة.

وأضاف أن ذلك الطرح سيشجع العديد من الشركات العقارية للطرح في البورصة المصرية، كما سيسهم في اهتمام المستثمرين الأجانب بأسهم قطاع العقارات المدرجة حاليًا.

وذكر أن القطاع العقاري من أكثر القطاعات التي تأثرت سلبًا بفيروس كورونا المستجد علي مستوى الأسهم، لكن الأنشطة لم تتأثر وحققت العديد من الشركات أرقامًا كبيرة في مبيعاتها مثل طلعت مصطفى وبالم هيلز ومدينة نصر للإسكان والتعمير.

الشبيني: خطة تسويقية داخلية وخارجية لنجاح طرح شركة العاصمة

وعلى صعيد متصل قال هشام الشبيني، مدير إدارة البحوث في شركة مباشر تداول، إن طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة المصرية سيستقطب أنواعًا مختلفة من المستثمرين ورؤوس الأموال المختلفة بجميع أهداف الاستثمار وتحقيق ثروات سريعه الاستثمار متوسط وطويل الأجل.

أضاف الشبيني، أنه يجب عمل خطة تسويقية كبيرة في السوق المصرية، وعمل جولات خارجية لاستقطاب مستثمرين أجانب جدد داخل السوق، موضحًا أن مصر لديها طلب قوي في العقارات أكبر من المعروض بكثير.

وأشار إلى أننا سنشهد خلال الفترات المقبلة ارتفاعًا بأسهم العقارات، كما أن ذلك سيشجع عددًا كبيرًا من الشركات العاملة في السوق للانضمام إلى البورصة، موضحًا أن طرح شركة العاصمة الإدارية سيُساهم في رفع كفاءة الشركات الأخرى، عن طريق ضخ سيولة تصل إلى نحو 100 مليار جنيه.

وأكد أن فرص نجاح طرح شركة العاصمة في البورصة أكبر من شركة أرامكو السعودية نتيجة زيادة الاستقرار السياسي لدينا، كما أن اقتصاد مصر متنوع بعيدًا عن النفط فقط، وكذلك هيكل الناتج المحلي متنوع.