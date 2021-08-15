أرباح الملتقى العربي للاستثمارات المجمعة تقفز 1.4 مرة إلى 105.6 مليون جنيه النصف الأول

رنا ممدوح _ حققت شركة الملتقى العربي للاستثمارات ارتفاعا في صافي الأرباح المجمعة خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 105.564 مليون جنيه، مقابل 44.351 مليون جنيه بالنصف المقارن، مسجلة نموا بنسبة 1.38 مرة.

وتراجعت إيرادات النشاط وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 278.464 مليون جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 300.958 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وانخفضت تكاليف النشاط خلال نفس الفترة إلى 170.276 مليون جنيه مقابل 211.583 مليون جنيه مقارنة بالفترة المثيلة العام الماضي.

وصعد مجمل الربح خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 191.905 مليون جنيه، مقابل 87.941 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وارتفعت أرباح التشغيل خلال نفس الفترة إلى 133.125 مليون جنيه مقابل 50.069 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وبلغ نصيب السهم في الأرباح 0.15 جنيه مقابل 0.07 جنيه عن النصف الأول بالعام الماضي.

وعلى صعيد الاعمال المستقلة، ارتفعت صافي أرباح الشركة إلى 73 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 11.531 مليون جنيه بالنصف المقارن العام الماضي.

وارتفع إجمالي إيرادات النشاط خلال نفس الفترة إلى 93.809 مليون جنيه مقابل 24.937 مليون جنيه بالفترة المناظرة.