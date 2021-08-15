البورصة المصرية تقفز 1.45% بداية التعاملات عقب الإعلان عن طرح شركة العاصمة الإدارية

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رنا ممدوح _ استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع ، تفاؤلا بتصريحات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أمس عن طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة.
وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.45%، ليتداول عند مستوى 11042 نقطة.
وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الاكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 1.56%، ليتداول عند مستوى 61.07 جنيه.
وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1% و0.95% على الترتيب.
وسجلت تداولات البورصة 74.663 مليون جنيه على 147 شركة من خلال 3.102 ألف عملية.
وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 60 شركة مقابل تراجع 12 بينما لم تتغير أسعار 77.
وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 6.713 مليون جنيه، منها 5.207 مليون جنيه للأفراد، و1.505 مليون جنيه للمؤسسات.
وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 437.635 ألف جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 1.149 مليون جنيه، مقابل 712.204 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.
واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 7.150 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي شراء بقيمة 7.491 مليون جنيه، مقابل 340.254 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.
الأسهم الأكثر ارتفاعا
|الشركة
|سعر الفتح / جنيه
|سعر الإغلاق/ جنيه
|نسبة التغير %
|الشمس للإسكان والتعمير
|7.54
|8.29
|9.95
|مصر لصناعة الكيماويات
|12.92
|13.39
|7.72
|سماد مصر – ايجيفرت
|13.63
|14.63
|7.34
|النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية
|40.55
|40.66
|7.06
|العز للسيراميك والبورسلين- الجوهرة
|14.18
|14.33
|7.02
الأسهم الأكثر انخفاضا
|الشركة
|سعر الفتح / جنيه
|سعر الإغلاق/ جنيه
|نسبة التغير %
|القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية
|12.06
|10.89
|9.70
|الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية
|45.12
|42.72
|5.32
|أجواء للصناعات الغذائية
|29.07
|28.18
|3.06
|العربية وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب
|3.38
|3.29
|2.66
|التعمير والاستشارات الهندسية
|52.6
|51.44
|2.21
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