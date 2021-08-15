البورصة المصرية تقفز 1.45% بداية التعاملات عقب الإعلان عن طرح شركة العاصمة الإدارية

رنا ممدوح _ استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع ، تفاؤلا بتصريحات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أمس عن طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.45%، ليتداول عند مستوى 11042 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الاكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 1.56%، ليتداول عند مستوى 61.07 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1% و0.95% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 74.663 مليون جنيه على 147 شركة من خلال 3.102 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 60 شركة مقابل تراجع 12 بينما لم تتغير أسعار 77.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 6.713 مليون جنيه، منها 5.207 مليون جنيه للأفراد، و1.505 مليون جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 437.635 ألف جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 1.149 مليون جنيه، مقابل 712.204 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 7.150 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي شراء بقيمة 7.491 مليون جنيه، مقابل 340.254 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % الشمس للإسكان والتعمير 7.54 8.29 9.95 مصر لصناعة الكيماويات 12.92 13.39 7.72 سماد مصر – ايجيفرت 13.63 14.63 7.34 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية 40.55 40.66 7.06 العز للسيراميك والبورسلين- الجوهرة 14.18 14.33 7.02

الأسهم الأكثر انخفاضا