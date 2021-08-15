مصر الجديدة للإسكان تتوقع انتهاء إجراءات نقلها إلى مظلة قانون الشركات المساهمة خلال الأسابيع القادمة

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رنا ممدوح _ عقدت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير أمس اجتماع الجمعيتين العامتين العادية وغير العادية وذلك لاستكمال إجراءات نقل تبعية الشركة وخروجها من مظلة قانون قطاع الأعمال العام 203/1991 إلى مظلة قانون الشركات المساهمة 159/1981.
وتوقعت الشركة وفقا لبيانها المرسل للبورصة اليوم الانتهاء تماما من تلك الإجراءات في غضون الأسابيع القليلة القادمة.
وبحسب البيان، تأتي هذه الخطوة المفصلية ضمن استراتيجية إعادة هيكلة الشركة- التي سبق الإعلان عنها- لكي تمكن مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية من اتخاذ مايلزم من قرارات لتطوير سير العمل وتحديث اللوائح الداخلية بشكل أكثر سرعة ومرونة.
ولفتت إلى أن ذلك يعمل على رفع معدلات الأداء وتحسين بيئة العمل لتصبح أكثر فاعلية، مما يؤدي إلى حسن إدارة موارد الشركة والاستغلال الأمثل لأصولها وزيادة قدرتها التنافسية.
وأشارت إلى أن انتقال الشركة إلى تبعية قانون الشركات المساهمة سيسرع وتيرة تعاقدات الشركة بكافة أنواعها ويطلق يد الإدارة التنفيذية في استقطاب والتعاقد مع الكفاءات اللازمة لتطوير الشركة وتفعيل استراتيجية إعادة الهيكلة وفقا لأحدث وأفضل الممارسات المتبعة بما يضمن تحقيق الاستمرارية والاستدامة لنشاطها، كما سيتيح مجالات أرحب للإدارة في التعامل مع مصادر التمويل المختلفة بشكل أكثر فعالية بما يتناسب مع سرعة وديناميكية السوق.
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