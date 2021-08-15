تخصيص 60% من أراضي داون تاون العاصمة الإدارية للأنشطة غير السكنية

بكر بهجت _ ارتفع عدد العقود التي وقعتها شركة العاصمة الإدارية مع المطورين إلى أكثر من 240 عقدًا لإقامة مشروعات متنوعة الأنشطة، تركز أكثرها في الإداري والتجاري والسكني والمشروعات الطبية، حيث بلغ عدد المشروعات السكنية فقط نحو 80 مشروعًا، فيما بلغ عدد المشروعات متعددة الاستخدامات أكثر من 100 مشروع، وتنوعت المشروعات الأخرى بين الإداري والتجاري والطبي والرياضي والتعليمي والخدمي.

80 شركة حصلت على مليون متر

وبحسب البيانات التي حصلت عليها جريدة «دوت الخليج»، فإن منطقة الداون تاون أو ما يعرف بوسط البلد في العاصمة الإدارية، أصبحت نقطة جذب كبيرة للشركات الراغبة في إقامة أبراج ومشروعات تعتمد على المساحات الصغيرة والتي تتراوح بين 800 إلى 5000 متر مربع، حيث ارتفع عدد الشركات التي حصلت على أراض بها إلى أكثر من 80 شركة، فيما اقتربت المساحات المباعة من أكثر من مليون متر مربع.

واستحوذ النشاط الإداري والتجاري على نحو 60% من الأراضي التي تم تخصيصها للمطورين بمنطقة وسط البلد، فيما تنوعت الأنشطة الأخرى بين الطبي والفندقي والسكني.

وتسعى شركة العاصمة الإدارية لاستغلال موقع تلك المنطقة البالغة مساحتها 1364 فدانًا في استقطاب عدد كبير من الشركات المحلية والعربية والأجنبية للعمل بها، خاصة في ظل وقوعها بين الحي الحكومي وحي المال والأعمال، ومنطقة النهر الأخضر ومحور بن زايد الشمالي، وفندق الماسة، كما أنها تمثل بوابة للمرحلة الثانية.

وقال اللواء مجدي أمين رئيس القطاع العقاري بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن عدد قطع الأراضي التي تمت إتاحتها بمنطقة الداون تاون تصل إلى 500 قطعة متنوعة الأنشطة والاستخدامات، بما يتوافق مع متطلبات المستثمرين، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الطلبات التي يتم دراستها حاليًا من قبل شركة العاصمة سواء من شركات محلية أو أجنبية.

وتضم منطقة الداون تاون 5 أحياء رئيسية وهي: الحي السياحي الفندقي بمساحة 138 فدانًا، حي التسوق والتنزه 35 فدانًا، والحي الإداري 27 فدانًا وحي التراث والفنون 17 فدانًا والأزياء والموضة 40 فدانًا، وحي الصاغة أو الذهب بمساحة 25 فدانًا كما تم تخصيص 52 فدانًا لتضم شركات البترول والطاقة العالمية و37 فدانًا لشركات الأدوية و22 فدانًا لشركات الكمبيوتر ومراكز المعلومات و16 فدانًا لشركات التأمين، فضلًا عن حديقتين للثقافة ومسجد على مساحة 68 فدانًا.

وأعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أمس، أسماء الشركات التي حصلت على تراخيص للأراضي التي تقل مساحتها عن 5 أفدنة، والتي بلغ عددها 24 شركة.

وبحسب القائمة التي نشرتها الشركة، فإن الأراضي تقع في المنطقتين MU23 وRO7، لإقامة مشروعات وأنشطة تنوعت بين التجاري إداري سكني، والتجاري إداري، والتجاري فقط، والتعليمي متمثلًا في إقامة حضانات ومدارس.

وأصدرت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية حتى الآن 74 قرارًا وزاريًّا للشركات العاملة بها، تمثل أحدثها في قرارين وزاريين لشركتي بيراميدز للتنمية العمرانية ولافيردي مصر للاستثمار العقاري والتطوير، أولهما القرار رقم 471 للقطعة رقم E2B، والخاص بشركة بيراميدز، فيما حصلت شركة لافيردي مصر للاستثمار العقاري والتطوير العمراني على القرار رقم 250 والخاص بقطعة الأرض رقم R8/K1.

وأشار أمين إلى أن عدد القرارات الوزارية الصدرة خلال العام الجاري ارتفع إلى 6 قرارات، فيما بلغ عدد القرارات الصادرة بالعام الماضي 16 قرارًا، لافتًا إلى أن تلك القرارات تسمح للشركات بالبدء في الإنشاءات الخاصة بمشروعاتها.

وقال أمين في تصريحات سابقة لجريدة «دوت الخليج» إن هناك عدة شركات عربية ترغب في الحصول على أراضٍ بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في مختلف المناطق المتاح بها أراضٍ وفي مقدمتها منطقة الداون تاون والأحياء السكنية، مشيرًا إلى أن 3 شركات منها بدأت في الإجراءات الرسمية، اثنتان منها إماراتية، وواحدة سعودية، والطلبات الخاصة بها للحصول على أراضٍ لإقامة أبراج ومشروع سكني، وذلك وفق الخطط المبدئية التي أعلنتها تلك الشركات، بما يتوافق مع استراتيجية شركة العاصمة الإدارية.

ولفت أمين إلى أن المساحة المطلوبة لإقامة المشروع السكني تصل إلى نحو 30 فدانًا، فيما تتراوح مساحات أراضي الأبراج بين 3 و6 أفدنة، موضحًا أن شركة العاصمة الإدارية، لا تزال في انتظار تقديم الشركات الثلاث بإفاداتها، ومن ثم سيتم استكمال إجراءات تخصيص الأرض والتعاقد عليها.