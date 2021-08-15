آرابيا انفستمنتس هولدنج تحقق 42.1 مليون جنيه أرباح مجمعة النصف الأول

رنا ممدوح _ حققت شركة آرابيا انفستمنتس هولدنج ارتفاعا في صافي الأرباح المجمعة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 85% لتصل إلى 42.086 مليون جنيه مقابل 22.757 مليون جنيه بالنصف المقارن العام الماضي.

وارتفعت ايرادات النشاط وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم إلى 788.505 مليون جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 591.566 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وصعدت تكاليف النشاط خلال نفس الفترة إلى 671.133 مليون جنيه مقابل 512.585 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وارتفع مجمل الربح إلى 117.371 مليون جنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 78.981 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وبلغ نصيب السهم من صافي أرباح الفترة 0.0317 جنيه مقابل 0.017 مقارنة بالفترة المثيلة العام الماضي.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، تراجعت خسائر آرابيا انفستمنتس هولدنج بعد الضرائب إلى 1.096 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 4.325 مليون جنيه بالنصف المقارن.

وانخفض إيراد النشاط خلال نفس الفترة إلى 5.682 مليون جنيه مقابل 6.913 مليون جنيه بالفترة المناظرة.