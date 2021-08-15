برايم القابضة تحقق 22 مليون جنيه خسائر مجمعة النصف الأول

رنا ممدوح _ حققت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية ارتفاعا في صافي الخسائر المجمعة خلال النصف الأول من العام الجاري، لتسجل21.982 مليون جنيه، مقابل 13.787 مليون جنيه بالنصف المقارن العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفع إجمالي إيرادات النشاط وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 54.703 مليون جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 32.808 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وصعد إجمالي المصروفات خلال نفس الفترة إلى 72.428 مليون جنيه مقابل 44.720 مليون جنيه مقارنة بالفترة المثيلة العام الماضي.

وارتفع مجمل الخسائر خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 17.724 مليون جنيه، مقابل 11.911 مليون جنيه بالنصف المقارن العام الماضي.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، تراجعت صافي خسائر برايم القابضة بعد الضرائب إلى 8.879 مليون جنيه بالفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 18.026 مليون جنيه بالفترة المقارنة.