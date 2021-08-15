- 1/3
- 2/3
- 3/3
– أظهرت بيانات حكومية اليوم الأحد، أن الهند سجلت 36083 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وأظهرت البيانات كذلك أن الوفيات زادت 493 حالة.
والهند هي ثاني أكثر دول العالم إصابة بالفيروس بعد الولايات المتحدة وثالث أكثرها وفاة بمرض كوفيد-19 الناجم عنه بعد الولايات المتحدة والبرازيل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهند تسجل أكثر من 36 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و493 حالة وفاة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.