الهند تسجل أكثر من 36 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و493 حالة وفاة

– أظهرت بيانات حكومية اليوم الأحد، أن الهند سجلت 36083 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأظهرت البيانات كذلك أن الوفيات زادت 493 حالة.

والهند هي ثاني أكثر دول العالم إصابة بالفيروس بعد الولايات المتحدة وثالث أكثرها وفاة بمرض كوفيد-19 الناجم عنه بعد الولايات المتحدة والبرازيل.