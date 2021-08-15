مال وأعمال

الهند تسجل أكثر من 36 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و493 حالة وفاة

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– أظهرت بيانات حكومية اليوم الأحد، أن الهند سجلت 36083 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأظهرت البيانات كذلك أن الوفيات زادت 493 حالة.

والهند هي ثاني أكثر دول العالم إصابة بالفيروس بعد الولايات المتحدة وثالث أكثرها وفاة بمرض كوفيد-19 الناجم عنه بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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