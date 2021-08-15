مال وأعمال

الرقابة المالية تكشف خطط ومستهدفات الشهور المقبلة

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دوت الخليج _ كشف الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن استهداف الهيئة خلال الشهور المقبلة التركيز على وضع الاستراتيجية الجديدة 2022- 2026 ، في ظل اقتراب انتهاء فترة تولي مجلس الإدارة الحالي بنهاية شهر مارس المقبل، ما يدفع تجاه العمل على الانتهاء من إعداد استرتيجية متكاملة تمهيدًا للعرض على المجلس الجديد لمناقشتها واعتمادها كخريطة طريق للسنوات الأربع المقبلة.

وقال الدكتور هشام رمضان، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة تعمل على تطوير نموذج اختبار الإجهاد وتحليل السيناريوهات، بالتعاون مع frankfurt school of business، ليصبح على مستوى شركات «المكرو» بدلًا من «الميكرو» التي تم استهدافها بالنموذج الأول.

إسلام عزام: إعداد استراتيجية تفصيلية لمجلس الإدارة الجديد بعد انتهاء فترة الحالي خلال مارس

هشام رمضان: نماذج جديدة لاختبار الإجهاد في الشركات المالية غير المصرفية

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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