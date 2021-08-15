معدل التضخم في السعودية يرتفع 0.4 % خلال يوليو

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وكالات _ ارتفع معدل التضخم في السعودية خلال يوليو الماضي 0.4 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من 2020.
و التضخم في شهر يوليو يقل عن الشهر السابق (شهر يونيو ) البالغ 6.2 في المائة ويعود ذلك إلى زوال الأثر الناجم من رفع ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 في المائة.
وارتفع التضخم الشهر الماضي بشكل رئيسي من أسعار النقل، ثالث الأقسام وزنا في المؤشر، 7.8 في المائة، ثم الأغذية والمشروبات 1.2 في المائة.
على الجانب الآخر، انخفض قسم التعليم 7.8 في المائة، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى 3.6 في المائة، متأثرا بانخفاض أسعار إيجارات السكن 4.5 في المائة.
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