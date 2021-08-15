الرقابة المالية.. إعداد استراتيجية تفصيلية لمجلس الإدارة الجديد بعد انتهاء فترة الحالي خلال مارس

ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ كشف الدكتور إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية عن استهداف الهيئة خلال الشهور المقبلة التركيز على وضع الاستراتيجية الجديدة 2022- 2026 ، في ظل اقتراب انتهاء فترة تولي مجلس الإدارة الحالي بنهاية شهر مارس المقبل، ما يدفع تجاه العمل على الانتهاء من إعداد استرتيجية متكاملة تمهيدًا للعرض على المجلس الجديد لمناقشتها واعتمادها كخريطة طريق للسنوات الأربع المقبلة.

وأضاف عزام في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج أن الاستراتيجية الجديدة تمثل تطبيقًا تفصيليًّا لرؤية الهيئة 2025 التي تم الإعلان عنها الشهر الماضي وتتضمن 5 محاور أساسية تشمل التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي والشمول المالي وتحسين مستويات الاستدامة، وكذلك إدارة المخاطر والإنذار المبكر ضد الأزمات، علاوة على تطوير البنية التشريعية وتعزيز مستويات الثقافة المالية.

وأوضح أنه بمجرد الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الجديدة سيتم عرضها أيضًا للمناقشة في اجتماع موسع يضم ممثلي الكيانات التابعة لإشراف هيئة الرقابة المالية والجهات المرتبطة، لأخذ الملاحظات عليها قبل نهاية مدة عمل المجلس الحالي، حتى يتسنى للمجلس الجديد تنقيحها واعتمادها ثم وضع الجداول التنفيذية لتطبيقها.

وأشار عزام إلى أن الرؤية المعلنة والمنشورة على الموقع الرسمي للهيئة توضح ملامح المستهدفات الأساسية لكل محور من المحاور الخمسة المذكورة، بينما ستركز الاستراتيجية على تحديد الإجراءات الفعلية الواجب تنفيذها والضوابط والتشريعات المطلوبة خلال السنوات المقبلة.

وأكد نائب رئيس الهيئة أن البنية التنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية تعتبر مكتملة حاليًا ولا توجد ملفات تستدعي تدخل الهيئة بالتعديل على الضوابط المقررة خلال هذه المرحلة، إلا أنه في حال ظهور أي مشكلات في التطبيق أو ملاحظة مشكلات بآليات عمل أي من الأنشطة التابعة سيتم دراسة الأمر واتخاذ ما يلزم.

ولفت إلى أن قانوني التكنولوجيا المالية والتأمين يستحوذان عقب صدورهما من البرلمان على اهتمام كبير من الهيئة لعدة شهور لإصدار القواعد التنفيذية المختلفة خاصة أنهم من القوانين الكبيرة كما أن الكثير من المواد بهما أوكلت لمجلس إدارة الرقابة المالية إصدار القرارات التنظيمية.

ومن ناحية أخرى كشف عزام عن اجتماع قريب مع اللجنة الاستشارية لسوق المال من المرجح أن يترأسه الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة، لاستكمال مناقشات تطبيق الضوابط الجديدة لآلية الشراء بالهامش ومواجهة العمولات الصفرية بشركات السمسرة، وكذلك بورصات العقود الآجلة خاصة مع اقتراب عزام من الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى الخاصة بالسوق الجديدة، بما في ذلك التسعير وأنواع العقود والتفاصيل الفنية والمالية المختلفة، متوقعًا عقد الاجتماع خلال الأسبوع الجاري أو المقبل على أقصى تقدير.