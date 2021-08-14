إيران تفرض إغلاقا وحظرا على التنقل لمدة أسبوع مع تصاعد إصابات بكورونا

وكالات – ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم السبت أنه تقرر فرض إغلاق لمدة أسبوع وحظر التنقل على الطرق وسط تصاعد خامس موجة من كورونا في البلد الأكثر تضررا في الشرق الأوسط.

وسيتعين على جميع الشركات والخدمات غير الأساسية أن تغلق بدءا من يوم الاثنين حتى يوم 21 أغسطس، في محاولة للحد من تفشي السلالة دلتا شديدة العدوى.

وتفرض السلطات أيضا حظرا مروريا من غد الأحد حتى 27 أغسطس، باستثناء مركبات الخدمات الأساسية.

وقال علي رضا رئيسي المتحدث باسم فريق العمل المعني بمكافحة فيروس كورونا للتلفزيون “سيتم إغلاق جميع الطرق واستثناء الشاحنات التي تنقل المواد الغذائية والسلع الأساسية وسيارات الإسعاف. هذا الحظر المروري سيُطبق بصرامة شديدة”.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل أكثر من 29 ألف إصابة جديدة بكورونا السبت و466 وفاة، انخفاضا من رقم قياسي يومي بلغ 588 حالة وفاة يوم الاثنين.

وبلغ إجمالي الوفيات ما يزيد عن 97 ألف حالة وفقا للأرقام الرسمية منذ انتشار كورونا العام الماضي.

ويتهم مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الحكومة بسوء الإدارة بسبب بطء عملية التطعيم، إذ لم يتلق اللقاح الكامل سوى 3.8 مليون نسمة من بين السكان البالغ عددهم 83 مليونا.

ويُرجع المسؤولون السبب في إعاقة جهود شراء لقاحات من الخارج وتأخر التسليم للعقوبات الأمريكية.