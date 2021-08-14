السيسي: طرحنا 30 مليون متر مربع أراض صناعية خلال 7 سنوات

إسلام جابر – قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة وفرت أراضٍ صناعية، بمساحة إجمالية 30 مليون متر مربع، خلال السنوات السبع الماضي، وإن ما استخدم منها لا يتجاوز 3 ملايين متر مربع فقط.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية اليوم السبت، أن الدولة، وبناءً على ما سبق، غيرت سياسة العمل؛ فأصبحت توفر قطعة الأرض والتمويل اللازم لإقامة المشروع، من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو من خلال البنوك، فضلا عن تيسير إجراءات إنهاء الأوراق المطلوبة، وهو ما وفر عددا من المراحل والوقت والجهد على صاحب المشروع.

كما تحدث السيسي عن مشروعات تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة، قائلًا إن تعديل وتطوير أي منطقة سكنية يكلف الدولة ما يفوق إقامة منطقة جديدة بالكامل.

وردًا على سؤال إحدى المشاركات حول قانون العمل الجديد، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن القانون نوقش بشكل جيد، ليحقق التوازن المطلوب.