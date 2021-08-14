المغرب يسجل 110 وفيات و10240 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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– أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 110 وفيات و10240 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في المملكة وصل إلى 10933، فيما عدد الإصابات 752076.
وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 112 وفاة و10752 إصابة بالفيروس.
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