ختام فعاليات التدريب المشترك الجوي المصري الإماراتي زايد 3

أ ش أ – اختتمت فعاليات التدريب المشترك الجوي المصري الإماراتي (زايد-3) بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والإماراتية والذي استمرت فعالياته لعدة أيام بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتضمن التدريب تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات والتنسيق على إدارة العمليات المشتركة بمختلف أساليب القتال الجوي الحديث، وتنفيذ المقاتلات متعددة المهام من الجانبين العديد من الطلعات الجوية المشتركة للتدريب على مهاجمة الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية في تناغم كامل، فضلاً عن التدريب على التزود بالوقود في الجو.

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