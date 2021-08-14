مال وأعمال

أبوظبي تحدث إجراءات السفر للقادمين من خارج الإمارات

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العربية دوت نت – أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة ‫كورونا في إمارة أبوظبي تحديث إجراءات السفر الخاصة بالمواطنين والمقيمين والزوار القادمين إلى إمارة أبوظبي من خارج الدولة، ويبدأ العمل بها من غد الأحد.

ويتطلب من المطعمين القادمين من وجهات القائمة الخضراء إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) عند الوصول وفحص إضافي في اليوم السادس، دون الحاجة للحجر الصحي، أما بالنسبة للمطعمين القادمين من الوجهات الأخرى، فيتوجب عليهم إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) عند الوصول والحجر الصحي لمدة 7 أيام، مع إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) إضافي في اليوم السادس.

ويطبق البرتوكول على المطعمين بالكامل من المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي، وكذلك الزوار المثبت حصولهم على التطعيم في تطبيق الحصن.

أما بالنسبة لإجراءات السفر الخاصة لغير المطعمين من المواطنين والمقيمين والزوار، فيتطلب من القادمين من وجهات القائمة الخضراء إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) عند الوصول دون الحاجة للحجر الصحي، بالإضافة إلى إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) إضافي في اليوم السادس وفي اليوم التاسع.

ويتوجب على غير المطعمين من المواطنين والمقيمين والزوار، القادمين من الوجهات الأخرى، إجراء فحص PCR عند الوصول والحجر الصحي لمدة 10 أيام، مع إجراء فحص آخر في اليوم التاسع.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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