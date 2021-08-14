السيطرة على حريق محدود بمنطقة آثار ميت رهينة دون خسائر

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دوت الخليج – أعلن الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، السيطرة على حريق محدود نشب، قبل قليل، بالحلفا والهيش الموجودة خلف ساحة انتظار السيارات بمنطقة آثار ميت رهينة بسبب شدة حرارة الجو.
وأكد عشماوي عدم وقوع أية خسائر في الآثار الموجودة بالمنطقة أو إصابات في الأرواح، حيث أن الحريق بعيد تمامًا عن المعالم الأثرية بالمنطقة.
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