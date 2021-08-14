إعمار مصر تفتتح مراسي مارينا و نادي اليخوت باستثمارات 24.2 مليار جنيه

افتتحت شركة إعمار مصر أول ميناء دولي لليخوت «مراسي مارينا و نادي اليخوت» في منطقة الساحل الشمالي، بمساحة إجمالية أكثر من 1.16 مليون متر مربع، وباستثمارات 24.2 مليار جنيه.

وقال بيان الشركة، إن القدرة الاستيعابية للميناء تبلغ 267 يخت كبير بمساحة من 12 إلى 155 متر، كما تتضمن منطقة الميناء خمسة فنادق عالمية والعديد من الخدمات والمرافق، لافتة إلى أن المشروع يتضمن أكثر من 2500 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 134 وحدة تجارية، ويعمل بالمشروع أكثر من 180 ألف موظف وعامل.

وتابع البيان أن الميناء يتميز بموقعه الجغرافي الفريد بالقرب من اليونان, قبرص, تركيا, و بيروت مما يؤهله ليصبح مركزاً إقليميًا لسياحة اليخوت في المنطقة، كما يقدم ميناء اليخوت الدولي في مراسي أحدث التكنولوجيات المتطورة في مجال اليخوت، بالإضافة إلى كل المرافق بما في ذلك المياه والكهرباء ورصيف مُخصص لتزويد اليخوت بالوقود، وكل الخدمات اللازمة للسفر باليخوت في البحر الأبيض المتوسط طوال أيام العام.

وأشار البيان إلى أن المشروع يقدم نماذج متكاملة للمجتمعات العمرانية بمختلف أنواعها، يتضمن مشروع ميناء اليخوت الدولي بمنتجع مراسي العديد من الفنادق العالمية، وكانت الشركة قد وضعت حجر الأساس لفندقي «العنوان بيتش ريزورت» (Address Marassi Beach Resort)، و«فيدا» (Vida Marassi Marina Hotel) في مارينا مراسي سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي، والذي يعد أول فرع لسلسلة فنادق ومنتجعات «فيدا» خارج دولة الإمارات.

وقال محمد العبار، مؤسس شركة إعمارالعقارية:” نفخر بافتتاح أول ميناء دولي لليخوت في الساحل الشمالي بمصر، إن هذا الصرح الدولي الكبير سيُعطي مفهومًا جديداً للساحل الشمالي ويضعه على خارطة سياحة اليخوت حول العالم، ويساهم في خلق الكثير من فرص العمل في قطاع خدمات اليخوت، ويعمل على جذب المزيد من الاستثمارات لتلك المنطقة الرائعة من شمال مصر، فضلاً عن إقامة المزيد من المشروعات الضخمة، حيث نحرص في إعمار مصر على تنمية وتطوير كل المناطق التي نعمل بها.”

وأضاف العبار، “لأن فلسفة العمل في شركة إعمار مصر تقوم على الاهتمام بكافة التفاصيل، فإن هذا الميناء الدولي الجديد لليخوت في مراسي، يُعد مشروعًا متكاملاً يحتوي على ميناء لا مثيل له في مصر من حيث الخدمات والقدرة الاستيعابية والمرافق، هذا بالإضافة إلى العديد من الفنادق العالمية والممشى السياحي المميز الذي سوف يسهم في رسم حياة جديدة في الساحل الشمالي المصري.”