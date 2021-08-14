- 1/3
- 2/3
- 3/3
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان لا تنافس القطاع الخاص.. مشيرة إلى أن المشروعات التي تنفذها الدولة تشمل وحدات سكانية كاملة التشطيب.
جاء ذلك في مداخلة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمة وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار في افتتاح عدد من المشروعات السكنية المتنوعة في مدينة بدر.
وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن الدولة حريصة على تنظيم وضمان حقوق المواطنين، لافتا إلى أن الدولة حرصت على تشجيع القطاع الخاص لتطوير أدائه وإخراج منتج كامل التشطيب لتجهيز مناطق سكنية وتوفير فرص عمل للشباب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسي: مشروعات وزارة الإسكان ليست منافسة للقطاع الخاص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.