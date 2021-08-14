الرئيس السيسي: مشروعات وزارة الإسكان ليست منافسة للقطاع الخاص

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان لا تنافس القطاع الخاص.. مشيرة إلى أن المشروعات التي تنفذها الدولة تشمل وحدات سكانية كاملة التشطيب.

جاء ذلك في مداخلة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمة وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار في افتتاح عدد من المشروعات السكنية المتنوعة في مدينة بدر.

وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن الدولة حريصة على تنظيم وضمان حقوق المواطنين، لافتا إلى أن الدولة حرصت على تشجيع القطاع الخاص لتطوير أدائه وإخراج منتج كامل التشطيب لتجهيز مناطق سكنية وتوفير فرص عمل للشباب.