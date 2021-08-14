قرار جمهوري بتمديد رئاسة يحيى زكي لاقتصادية قناة السويس لمدة عام

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قراراً جمهورياً رقم 341 لسنة 2021 بمد خدمة المهندس يحيى زكي رئيساً للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وقال بيان الهيئة، إن القرار التمديد اعتباراً من 12 أغسطس الجاري ولمدة عام.

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