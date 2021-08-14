الرئيس السيسي: طرح شركة العاصمة الإدارية فى البورصة.. وأصولها تصل إلى 4 تريليونات جنيه

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك مخططًا لطرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة فى البورصة خلال عامين.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العاصمة الإدارية الجديدة تمت من خلال شركة العاصمة، وليست من أموال الدولة ولا هيئة المجتمعات العمرانية.

وأوضح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة تمتلك 100 مليار جنيه أموال سائلة فى البنوك، كما أن أصول الشركة تتراوح بين 3 و4 تريليونات جنيه، مشيرًا إلى أن الشركة تدار بفكر اقتصادى مختلف، مضيفًا: “ماكناش بنحلم بكدة”.

وتابع قائلا: “نسعى لزيادة المعروض من الوحدات السكنية وتسهيل التمويل”.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، من مدينة بدر عددا من المشروعات السكنية المتنوعة.