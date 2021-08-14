الرئيس السيسي: لن نرفع الدعم ولكن سنعيد تنظيمه

العربية نت _ أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه لن يتم إلغاء الدعم وإنما سيتم العمل على إعادة تنظيمه، موضحاً بكلمة خلال افتتاح عدداً من المشروعات في مدينة بدر، اليوم السبت، إن الوعي هو أخطر قضية تواجه المجتمعات.

وأشار الرئيس، إلى ضرورة إعادة ترتيب وتوزيع بنود الدعم المقدم للمواطن، في ظل توجه الدولة للتطوير والتقدم، موضحاً أن الدعم السنوي يصل لأكثر من 275 مليار جنيه، بمعنى أنه خلال 10 سنوات يصل الدعم نحو 3 تريليونات جنيه.

وتابع: “أتصدى لقضايا لا ولم يتصدى لها أحد، وأسلك الطريق الصعب وليس السهل والحكومة تعمل بهدف تطوير الدولة” مؤكدا أن أي مسؤول في الدولة مطالب ببذل أكبر جهد لتغيير الأوضاع الحالية.

كما أشار إلى أن تطوير الريف المصري سيكلف الدولة من 700 إلى 800 مليار جنيه في 3 سنوات.

من جانبه أعلن رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، الانتهاء من إنشاء السكن البديل للعشوائيات بالكامل وتسلم مساكن لحوالي 90% من المستفيدين.

وأوضح مدبولي أن إجمالي التكلفة التقديرية للمشروعات المنفذة لتطوير العشوائيات خلال الفترة “2015-2021” تبلغ 425 مليار جنيه.