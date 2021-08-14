روسيا تسجل 22144 إصابة جديدة بفيروس كورونا و819 وفاة

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– سجلت روسيا يوم السبت عددا قياسيا جديدا للوفيات الناجمة عن كوفيد-19 بلغ 819 وفاة، ليرتفع الإجمالي خلال الجائحة إلى 169683.
وقال فريق العمل المعني بالتصدي لفيروس كورونا في البلاد إنه سجل 22144 إصابة جديدة بالمرض خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى ستة ملايين و579212.
وتتناقص الإصابات اليومية في روسيا تدريجيا بعد ذروة بلغتها في يوليو ، وأرجعت السلطات سبب زيادة الإصابات إلى انتشار السلالة دلتا شديدة العدوى وبطء معدل التطعيم.
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