حاكم مصرف لبنان: إذا تم تشكيل حكومة فإن الدولار سينخفض

سي إن بي سي _ قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة السبت 14 أغسطس، إن البنك مستعد لاستخدام الاحتياطي الإلزامي لتمويل استيراد الوقود إذا صدر التشريع اللازم، مضيفا أن هذا يمكن أن يحدث سريعا، وإذا تم تشكيل حكومة فإن الدولار سينخفض.

وذكر سلامة في مقابلة أذيعت اليوم أن الاحتياطي الإلزامي لدى مصرف لبنان المركزي يبلغ 14 مليار دولار.

وأشار إلى أن تشكيل حكومة جديدة ببرنامج إصلاحي يمثل سبيلا آخر لحل الأزمة في لبنان الذي يعاني نقصا شديدا في الوقود.