الهند تسجل 38667 إصابة جديدة بفيروس كورونا و478 وفاة

وكالات _ أعلنت الهند اليوم السبت، تسجيل 38667 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد19-) و478 حالة وفاة بسبب الفيروس في الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات وزارة الصحة الاتحادية في الهند.

وارتفع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 31 مليوناً و338 ألفاً و88 حالة، وارتفعت حالات الإصابة النشطة إلى 387 ألفاً و673 حالة، بعد زيادة الحالات النشطة بمقدار 2446 في الساعات الـ24 الماضية.

وبعد تسجيل حالات الوفاة الجديدة الـ478، ترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات في الهند إلى 430 ألفاً و732 حالة.