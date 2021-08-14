نمو رحلات قطارات الشحن بين الصين وأوروبا 8% في يوليو

شينخوا _ أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها شركة مجموعة الصين الوطنية المحدودة للسكك الحديدية، ارتفاع إجمالي عدد رحلات قطارات الشحن بين الصين وأوروبا إلى 1352 رحلة في شهر يوليو الماضي، بزيادة 8 بالمئة على أساس سنوي.

وأضافت الشركة أن شهر يوليو هو الشهر الخامس عشر على التوالي الذي يتجاوز فيه عدد رحلات قطارات الشحن بين الصين وأوروبا 1000 رحلة.

وفي شهر يوليو وحده، نقلت قطارات الشحن 131 ألف وحدة من الحاويات المعيارية المكافئة لـ20 قدما، بزيادة 15 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأضافت الشركة أن قطارات الشحن لعبت دورا نشطا في مساعدة العالم على مكافحة جائحة كوفيد-19، مشيرة إلى شحن حوالي 215 ألف قطعة من إمدادات مكافحة الجائحة تزن 1257 طنا الشهر الماضي إلى دول أوروبية.