الأسهم الأوروبية تسجل أطول سلسلة مكاسب منذ 2006

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سي إن بي سي _ صعدت الأسهم الأوروبية إلى مستويات قياسية جديدة اليوم الجمعة وسجلت الأسبوع الرابع على التوالي من المكاسب وسط التفاؤل حيال موسم أرباح قوي وانتعاش مطرد من التباطؤ الاقتصادي الذي سببته الجائحة.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة إلى مستوى غير مسبوق عند 476.16 للجلسة العاشرة على التوالي. وسجل المؤشر حتى الآن أطول سلسلة مكاسب له منذ ديسمبر2006.
وفي حين تباطأت وتيرة المكاسب بسبب ضعف التداول في فصل الصيف، سجل المؤشر سلسلة تسعة أيام من المكاسب المتتالية سبع مرات في الخمسة عشر عاما الماضية.
وارتفع المؤشر داكس الألماني فوق 16 ألف نقطة للمرة الأولى على الإطلاق، فيما لامس المؤشر كاك 40 الفرنسي أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 21 عاما.
سجلت الأسهم الأوروبية والأمريكية مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بارتفاع توقعات الأرباح وتحسن البيانات الاقتصادية، حتى مع تراجع الأسهم الآسيوية بسبب المخاوف بشأن إجراءات تنظيمية صينية والسلالة دلتا سريعة الانتشار من فيروس كورونا.
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