نمو الاقتصاد الروسي 10.3% على أساس سنوي في الربع الثاني

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_ أظهرت بيانات أولية يوم الجمعة أن الاقتصاد الروسي نما 10.3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، وذلك بعد أن انكمش في 2020 بسبب جائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط العنصر الرئيسي في صادرات روسيا.
تشير توقعات البنك المركزي المصري إلى أن الاقتصاد تعافى بالفعل إلى المستوى الذي كان عليه في أواخر 2019، وهو في طريقه للنمو بما بين أربعة بالمئة و4.5 بالمئة في 2021، على الرغم من التشديد النقدي الحاد الرامي لكبح جماح التضخم الاستهلاكي.
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