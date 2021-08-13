الرئيس اللبناني يدعو لاجتماع استثنائي للحكومة لبحث أزمة الوقود

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– دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، بالاتفاق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، يوم الجمعة لاجتماع استثنائي للحكومة لبحث أزمة الوقود في البلاد.
وهذا أول اجتماع من نوعه منذ استقالة الحكومة بعد انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020.
وقال عون في بيان إن حاكم المصرف المركزي رياض سلامة يصر على إنهاء دعم المحروقات على الرغم من القوانين والقرارات التي تسمح له بالتراجع عن هذا القرار.
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