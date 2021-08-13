معنويات المستهلكين الأمريكيين تهوي في أوائل أغسطس لقاع 10 سنوات

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_ أظهر مسح يوم الجمعة أن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعت بشكل حاد في أوائل أغسطس إلى أدنى مستوى لها في عشر سنوات، إذ جاءت توقعات الأمريكيين متذبذبة بشأن كل شيء من الأوضاع المالية الشخصية إلى التضخم والتوظيف.
وقالت جامعة ميشيجان إن مؤشر ثقة المستهلكين الأولي انخفض إلى 70.2 في النصف الأول من الشهر الجاري من قراءة نهائية عند 81.2 في يوليو.
وهذا هو أدنى مستوى منذ 2011 وواحد من أكبر ستة انخفاضات في السنوات الخمسين الماضية من المسح.
وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا أن يظل المؤشر دون تغيير عند 81.2.
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